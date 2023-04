In occasione della Star Wars Celebration di Londra (che stiamo seguendo dal vivo), la Lucasfilm ha annunciato il futuro dei film di Star Wars.

È stato svelato che James Mangold dirigerà un film di Star Wars sui primi Jedi, ed è stato descritto come “un film epico biblico”.

“Quando ho iniziato la prima volta a parlare di fare questi film con Kathleen Kennedy ho pensato a un’epica biblica” ha spiegato il regista, “una cosa simile ai Dieci Comandamenti, su come è nata la Forza. Ho iniziato a pensare a una storia, parlando con tutti gli esperti del canone. L’alba della Forza, 25 mila anni prima delle storie che conosciamo“.

Dave Filoni dirigerà un film che darà una conclusione agli eventi di The Mandalorian.

“Realizzerò un evento cinematografico che metterà insieme i personaggi delle serie che ho fatto con Jon Favreau. Finalmente faccio un film! Sono cresciuto all’epoca della trilogia originale. Ci sono molte storie dell’universo espanso che ci ispireranno” ha annunciato Filoni.

La presidente della Lucasfilm ha parlato della cronologia dei film svelando che saranno ambientati nel corso di tutte le epoche del mondo di Guerre stellari.

Sharmeen Obaid-Chinoy dirigerà un film ambientato 15 anni dopo L’ascesa di Skywalker, che vedrà il ritorno di Daisy Ridley. L’attrice vestirà i panni di Rey, nel film che stando alla regista mostrerà che “il mondo ha bisogno di moltissimi nuovi eroi, ci sono regimi oppressivi e persone che si scagliano contro di essi. Ho pensato a un nuovo ordine Jedi, con un’accademia Jedi e un maestro Jedi. Chi ricostruirà l’ordine Jedi?“.

Sarà proprio Rey:

notizia in aggiornamento

Ecco l’annuncio ufficiale diramato dalla Lucasfilm:

Oggi, durante lo Studio Showcase di Lucasfilm alla Star Wars Celebration Europe 2023, la presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha annunciato che sono in arrivo ben tre nuovi film live-action di Star Wars. A dirigere i film ci saranno James Mangold (Logan, Indiana Jones and the Dial of Destiny), Dave Filoni (The Mandalorian, Ahsoka) e la regista vincitrice di premi Oscar ed Emmy, Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel, Saving Face).

