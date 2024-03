Durante la promozione stampa di Dune 2, Stellan Skarsgård ha potuto ricordare la lavorazione del suo primo film targato Marvel Studios, Thor, parlando di come, in maniera per certi versi sorprendente per lui, si sia trattato di un’esperienza estremamente divertente.

Racconta il celebre attore svedese:

Il film è stato divertente da girare. Vivevamo a Santa Fe, dove ci sono più Birkenstocks e tizi coi codini grigi che in qualsiasi altro posto degli Stati Uniti. No, inizialmente non ero entusiasta. La mia predisposizione mentale era più da “Che cosa diavolo sto facendo?”. Non sapevo molto su Thor, cioè sapevo del vero Thor, ma non sapevo molto su quello dei fumetti. Ma c’era Kenneth Branagh che lo stava dirigendo, ed è bravo. Ho detto “OK lo farò” ma la questione è che quando firmo per uno di questi film, in realtà firmo per quattro, quindi mi pareva un po’ di aver venduto l’anima al diavolo, ma non l’ho fatto, perché specialmente con il primo, mi sono divertito molto.

Continua Stellan Skarsgård:

Eravamo io, Kat Dennings e Natalie Portman, il trio. Eravamo costantemente insieme in tutte le scene, mi sono divertito così tanto e ho imparato così tanto sulle ragazze perché la maggior parte del tempo eravamo fermi in una macchina ad aspettare, era film da “gente in macchina” e io ascoltavo di continuo quelle due ragazze parlare degli uomini. Sì, voglio dire, non pensavo fosse così. Si impara. Perché ho continuato a fare film Marvel dopo Thor? Avevo un contratto, ed era divertente fare quelle piccole cose. Non devi essere troppo pretenzioso su ciò che fai. Non è un crimine fare materiale non necessariamente intellettualoide.

Vi ricordiamo che nel Marvel Cinematic Universe, Stellan Skarsgård interpreta il Dr Erik Selvig.

