In occasione del CinemaCon 2022, ieri sera,ha presentato al pubblico nuove sequenze di, il nuovo film d’animazione nelle sale dal 18 agosto.

L’attore ha spiegato perché ama i film della saga:

Sono bellissimi film per famiglie e non sono troppo accondiscendenti nei confronti dei bambini, che è uno dei motivi per cui ho accettato di fare questi film. Quando ho letto la prima sceneggiatura e visto le prime immagini ho pensato: “C’è un po’ di pericolo qui“, che è una cosa che ai bambini piace. Non è troppo, ma abbastanza da rendere tutto emozionante e diverso.