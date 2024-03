A prescindere da come il film andrà al botteghino e da come verrà accolto dalla critica, il fatto che Steven Spielberg abbia già visto e amato The Fall Guy per Ryan Gosling è già motivo di gioia e giubilo.

Steven Spielberg e Ryan Gosling si sono incontrati, qualche settimana fa, ai Golden Globes ed è stato in quell’occasione che il leggendario regista ha intercettato l’attore, che era all’evento perché nominato come Miglior attore non protagonista per Barbie, per esprimergli tutto il suo apprezzamento verso la pellicola basata sulla vecchia serie TV con Lee Majors nota come The Fall Guy in america e come Professione pericolo in Italia.

Steven Spielberg e la “recensione” di Fall Guy

Ryan Gosling racconta così il divertente incontro con Steven Spielberg avvenuto ai Golden Globes:

Vedo Steven Spielberg camminare nella mia direzione. Non conosco Steven Spielberg. Pensavo fra me e me che non c’era modo che stesse venendo a parlare con me. Eppure continuava ad avvicinarsi, ma inevitabilmente ho pensato che sarebbe accaduta quella cosa tipica che avviene quando credi che una persona stia venendo verso di te o stia osservando te e poi realizzi che non sei tu, ma la persona alle tue spalle, quindi ho deciso di evitarmi la figuraccia. Alla fine ho detto, “Io?” e lui ha risposto “Sì, tu”. Gli ho detto “Mi dispiace, non pensavo stessi venendo a parlare con me”. Mi sono alzato, mi ha abbracciato e mi ha detto “Ho appena visto Fall Guy e mi è piaciuto molto!”. Per quanto mi riguarda, non importa più cosa succeda. A Steven Spielberg è piaciuto il film. È stato un momento indimenticabile per me. Ma sono emozionato al pensiero che la gente possa vederlo. Penso che sia un film davvero speciale.

The Fall Guy: la trama

È uno stuntman e, come tutti nella comunità degli stuntman, viene fatto esplodere, colpito con armi da fuoco, schiantato, lanciato attraverso le finestre e fatto cadere dalle altezze più elevate, tutto per il nostro intrattenimento. E ora, dopo un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, questo eroe della classe operaia deve rintracciare una star del cinema scomparsa, risolvere una cospirazione e cercare di riconquistare l’amore della sua vita mentre continua a svolgere il suo lavoro quotidiano. Cosa potrebbe andare per il verso giusto?

Colt Seavers (Gosling) è uno stuntman segnato dalle battaglie che, avendo lasciato il mestiere un anno prima per concentrarsi sia sulla sua salute fisica che mentale, viene richiamato in servizio quando la star di un film di studio dal mega-budget — diretto dalla sua ex, Jody Moreno, interpretata dalla vincitrice del Golden Globe Emily Blunt — scompare. Mentre la spietata produttrice del film (vincitrice dell’Emmy Hannah Waddingham) manovra per tenere segreta la scomparsa della star Tom Ryder (vincitore del Golden Globe Aaron Taylor-Johnson) sia allo studio che ai media, Colt esegue le acrobazie più spettacolari del film cercando (con successo limitato) di ritornare nelle grazie di Jody. Ma mentre il mistero attorno alla star scomparsa si infittisce, Colt si ritroverà intrappolato in un sinistro complotto criminale che lo spingerà al limite di una caduta più pericolosa di qualsiasi acrobazia.

