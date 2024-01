A inizio anno abbiamo appreso che Steven Yeun aveva lasciato il cast di Thunderbolts, forse per lo slittamento delle riprese a causa degli scioperi dell’anno scorso.

Yeun non era mai stato ufficialmente confermato nel cast, ma è cosa nota che dovesse interpretare il supereroe Sentry, per cui aveva già fatto delle prove costume.

Durante una recente intervista l’attore aveva spiegato di esser stato dispiaciuto per l’abbandono del progetto: “Credo che i continui rinvii e i tempi di attesa mi abbiano un po’ allontanato dal film. Ma so che Jake Schreier (il regista del film, ndr.) svolgerà un lavoro incredibile. E voglio ancora fare un film della Marvel“.

Aveva però sottolineato di non volersi sbilanciare su un altro ruolo desiderato:

Probabilmente ho indispettito troppe persone lasciando Thunderbolts, quindi per il momento dirò solo “Grazie per avermi preso in considerazione”. Ho alcune idee. Ma ho sentito dire che se le condividi col mondo, poi non si realizzeranno mai, quindi me le terrò strette.

Alla luce delle parole dell’attore, è stato accolto con molta curiosità un momento ai Critics Choice Awards in cui si vede Yeun in compagnia di Kevin Feige, come dimostra lo scatto qui a seguire. Avranno parlato del futuro dell’attore nell’Universo Marvel? Vedremo.

Steven Yeun has a moment with Kevin Feige during the break at #CriticsChoice pic.twitter.com/0sKdgtKD2O — Marcus Jones (@marcus_jones) January 15, 2024

Le riprese di Thunderbolts, diretto da Jake Schreier, inizieranno a marzo. L’uscita è prevista per il 25 luglio 2025.

