Sarà MUBI a distribuire in Italia e in Sud America Strange Way of Life, il cortometraggio di mezz’ora diretto da Pedro Almodóvar con protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal e che verrà presentato fuori concorso al Festival di Cannes il mese prossimo. Pathé invece si è assicurata i diritti nel Regno Unito.

Per l’occasione è stato anche diffuso il poster ufficiale del corto, che potete vedere qui sotto.

Girato in lingua inglese nel deserto Tabernas nel sud della Spagna, Strange Way of Life riprende il nome di una nota canzone fado scritta e cantata da Amália Rodrigues, incentrata sul desiderio represso. La storia segue un uomo, Silva, che attraversa il deserto a cavallo per andare a Bitter Creek per visitare lo sceriffo Jake. Venticinque anni prima, i due uomini avevano lavorato insieme come pistoleri mercenari. Silva vuole reincontrare il suo amico di gioventù, ma il mattino dopo Jake gli dice di sapere che il vero motivo per cui lo ha visitato non è ricordare la loro vecchia amicizia.

La colonna sonora sarà come da tradizione composta da Alberto Iglesias.

