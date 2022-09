Strange World: i registi definiscono il film “una lettera d’amore ai figli”

Ieri la Disney ha diffuso il trailer finale di Strange World – Un mondo misterioso, il nuovo film dei Walt Disney Animation Studios che uscirà al cinema a novembre in occasione del weekend del Ringraziamento negli Stati Uniti (anche in Italia uscirà il 23 novembre).

La pellicola, diretta da Don Hall (regista di Big Hero 6, Raya e l’ultimo drago), co-diretta e scritta da Qui Nguyen (co-sceneggiatore di Raya e l’ultimo drago) e prodotta da Roy Conli, racconta una storia originale: un’avventura d’azione con protagonista un’incredibile famiglia di esploratori che deve superare le proprie differenze per salvare un misterioso mondo pieno di pericoli e sorprese.

In occasione della diffusione del trailer i registi hanno parlato del progetto con Comicbook, raccontando ulteriori dettagli sul film.

Nguyen ha ammesso di essere personalmente molto legato a Raya e ha sottolineato perché questo sarà invece il film di Don Hall:

Con l’animazione è più difficile rispetto al live-acton realizzare prodotti personali, ma credo che questo sia uno di quei film come quelli di Miyazaki, con una visione unica e personale come lui li realizza per lo Studio Ghibli. [Strange World] mi fa pensare a Don non solo come regista, ma come essere umano.

Si tratta di una cosa che ci ha emozionato fin dall’inizio, sappiamo che riflette la storia di Don e di suoi padre, che si tratta della sua lettera d’amore ai figli su ciò che crede sia importante al mondo e su ciò che vuole lasciare al mondo in eredità.