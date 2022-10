Strange World: i registi spiegano perché lavorare alla sceneggiatura di un film d’animazione è un processo collaborativo

Uscirà al cinema il prossimo 27 novembre Strange World – Un mondo misterioso [GUARDA IL TRAILER FINALE], nuovo film dei Walt Disney Animation Studios che riunirà, in cabina di regia, Don Hall e Qui Nguyen, rispettivamente regista e co-sceneggiatore di Raya e l’ultimo drago.

In un’intervista con CB, Nguyen, che ha scritto anche diversi prodotti in live action, tra cui la serie Netflix The Society, spiega le differenze del processo lavorativo nelle due diverse realtà:

Credo che la differenza tra scrivere sceneggiature sia che, con un film live-action, di solito vai allo studio, fai una proposta e loro ti dicono: “Sì, fai quel film“. Lo scrivi e poi il regista arriva dopo. Nell’animazione, l’impulso è venuto da Don, Don mi ha portato qui. E poi ho scritto. Direi che scrivendo una sceneggiatura in qualsiasi altro formato, compresa la TV, non sto scrivendo la sceneggiatura perfetta. La venderò, la presenterò a Don e gli chiederò: “Don, potresti approvarla?“. In pratica sto scrivendo delle sequenze che, devo ammettere, sono un po’ approssimative, perché so che c’è anche un’incredibile squadra di story artist con cui posso collaborare, quindi ho solo l’idea di base. Lavoro con loro. Io faccio un’anteprima della mia scena, loro ci lavorano su. Ci propongono anche alcune battute, poi io le riprendo e le rielaboro, in modo che sembri un’unica storia. Si tratta di un processo molto più collaborativo e di confronto rispetto alla semplice scrittura della sceneggiatura, alla sua consegna e alla sua messa in scena. Si tratta letteralmente di lavorare con Don, con lo story artist, con tutti gli animatori e poi con Jake [Gyllenhaal] e Lucy [Liu] e i nostri attori nella stanza, che stanno anche improvvisando nella cabina di doppiaggio, quindi è un processo molto più fluido e collaborativo rispetto al semplice scrivere e animare.

Continua Hall:

Non c’è una sceneggiatura finita fino a questo momento. Il film è finito. C’è una sceneggiatura finita. Dopo quel momento, tutto è, come abbiamo detto, molto malleabile. È molto collaborativo, ci scambiamo le idee e questo è il momento in cui funziona meglio. A suo credito, penso che [Nguyen] sia stato in grado, anche se il suo background è in altri tipi di scrittura, compresa quella teatrale, di venire qui e abbracciare completamente il processo e il processo lo ha abbracciato completamente in un modo così bello. Anche quando, anni fa, ho lavorato con il team che si occupa della storia all’inizio, era molto evidente che tutti noi avevamo una sorta di coscienza collettiva su quella che era la storia. Non che questo fosse categorico in alcun modo, ma tutti sapevamo cosa volevamo ottenere e quindi tutto è stato come una collaborazione davvero, davvero magica.

61° film Disney Animation, Strange World racconta una storia originale: un’avventura d’azione con protagonista un’incredibile famiglia di esploratori che deve superare le proprie differenze per salvare un misterioso mondo pieno di pericoli e sorprese. Nel cast vocale originale ci sono Jake Gyllenhaal (Searcher Clade), Dennis Quaid (Jaeger Clade), Jaboukie Young-White (Ethan Clade) e Lucy Liu (Callisto Mal).

