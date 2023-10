Un paio di settimane fa è emersa la notizia che Studio Ghibli ha venduto una quota di controllo a Nippon Television, il canale televisivo giapponese con cui la compagnia ha rapporti di lunga data: recentemente ha lanciato nelle sale cinematografiche nipponiche anche Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki.

NTV diventerà l’azionista di maggioranza con il 42.3% dei diritti di voto e i dirigenti del canale televisivo entreranno nel consiglio di amministrazione dello Studio Ghibli.

Durante un’intervista concessa al francese Liberation, Toshio Suzuki di Studio Ghibli ha affrontato il tema della vendita a NTV spiegando anche una delle condizioni alla base dell’accordo: Hayao Miyazaki continuerà a godere della stessa libertà creativa di sempre.

Non potevamo parlare con nessuno di questa vendita di quote fino a quando l’accordo non fosse stato firmato e ufficializzato ed è stato doloroso. Solo tre persone nello studio ne sapevano qualcosa. Se l’informazione fosse trapelata, sarebbe stata la fine. Ma la libertà creativa di Miyazaki era un punto chiave dell’accordo. E questa libertà si applica non solo ai film di Hayao Miyazaki ma a tutto ciò che fa lo Studio Ghibli. Nippon TV ha accettato ognuno di questi punti. Miyazaki e io siamo in buona salute e Nippon TV non verrà a dirci nulla. Il problema si presenterà in maniera più acuta quando non ci saremo più. Cosa succederà allora, non lo so. Sta a coloro che saranno presenti al momento pensarci