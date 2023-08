L’anno scorso il film di Hot Wheels era tornato in carreggiata con il coinvolgimento di J.J. Abrams che aveva siglato un accordo per produrre il progetto per la Mattel Films e la Warner Bros. attraverso la sua casa di produzione Bad Robot.

Nel 2020 erano stati ingaggiati gli sceneggiatori Neil Widener e Gavin James, a cui poi sono subentrati Dalton Leeb e Nicholas Jacobson-Larson, ma poi non ci sono stati aggiornamenti in proposito.

Dopo il grande successo di Barbie, però, lo studio ha tutte le intenzioni di dare priorità al film. Come riportato da THR, infatti, la Warner Bros. avrebbe iniziato la ricerca di un regista prima ancora di avere una sceneggiatura definitiva. I produttori intendono tenere attivo lo sviluppo del film incontrando i registi mentre gli sceneggiatori e gli attori sono fermi a causa dello sciopero.

Quello delle Hot Wheels è uno dei brand della Mattel più popolari del mondo con più di cinque miliardi di pezzi venduti complessivamente dall’anno dell’introduzione sul mercato avvenuta nel 1968. La multinazionale del giocattolo produce 9 milioni di esemplari alla settimana e ne vende dieci pezzi ogni secondo.

