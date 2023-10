Sin dalla sua uscita in Giappone alla fine del 2022 e dopo un’espansione internazionale nella primavera 2023 (Italia compresa), Suzume, il nuovo film d’animazione di Makoto Shinkai, ha ottenuto un grandissimo successo vendendo più di 47 milioni di biglietti in tutto il mondo.

Il successo della pellicola è stato al centro di un dibattito in occasione del TIFFCOM 2023 da parte di figure come Sunami Kazuki, direttore della CoMix Wave Films, che si è occupata di vendere i diritti di sfruttamento delle opere di Makoto Shinkai all’estero.

Secondo Sunami, il successo di Suzume era tutt’altro che scontato, ma è stato aiutato grazie al crescente interesse per le opere di Makoto Shinkai, anche nel resto del mondo, dove il pubblico si dimostra sempre più attratto dagli anime giapponesi.

“Dobbiamo questo successo anche all’impatto dello Studio Ghibli e di Demon Slayer 2” ha commentato Sunami, prima di sottolineare:

Il giardino delle parole, il film di Shinkai del 2013, inizialmente era rivolto solo al mercato giapponese, ma poi è arrivato in Cina alla luce del grande successo in patria. La Corea ha sempre apprezzato le opere del regista, mentre l’India – spesso restia all’animazione giapponese – ha invece accolto Weathering with You – La ragazza del tempo.