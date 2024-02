In attesa di Bad Boys 4, Will Smith ha aggiunto un altro film alla lista dei suoi impegni cinematografici, il thriller Suga Bandits.

La pellicola è tratta dal libro di Chuck Hogan intitolato Devils in Exile e segue la storia di un veterano della guerra in Iraq che fa squadra con altri veterani per abbattere il narcotraffico di Boston.

Hogan, che ha scritto The Town e The Strain (con Guillermo del Toro), si è occupato della sceneggiatura che sarà presentata all’European Film Market in cerca di distributori.

Smith e Jon Mone saranno produttori attraverso i Westbrook Studios, mentre gli AGC Studios si occuperanno dei finanziamenti. Il progetto era già stato annunciato nel 2013 con la Universal Pictures, ma poi è stato accantonato.

Will Smith ha in cantiere non solo Bad Boys 4 (in lavorazione), ma anche Io sono leggenda 2, in cui dovrebbe apparire assieme a Michael B. Jordan.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

Classifiche consigliate