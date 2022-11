Super Mario Bros: Claudio Santamaria sarà la voce del protagonista

È Claudio Santamaria in persona ad annunciare che sarà proprio la sua la voce di Mario in Super Mario Bros, l’atteso adattamento animato per il grande schermo dalla Illumination della saga videoludica Nintendo in uscita il 6 aprile 2023.

L’attore, che si è cimentato nel doppiaggio prestando la voce a Christian Bale nella trilogia del Cavaliere Oscuro e tornando a interpretare Batman nei film animati LEGO, ha dato la notizia su Instagram:

È con grande gioia e trepidazione che vi annuncio che darò la voce a MARIO, uno dei personaggi che ha accompagnato la mia infanzia e la mia adolescenza (e anche la maturità, diciamolo) con i suoi meravigliosi videogiochi e con la sua irresistibile simpatia.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), il film vede Chris Pratt doppiare Mario nella versione originale, Charlie Day doppiare Luigi, Jack Black doppiare Bowser; Keegan-Michael Key doppiare Toad, Seth Rogen e Fred Armisen doppiare Donkey e Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.