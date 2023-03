Super Mario Bros Il film: previsto un esordio da almeno 90 milioni al box office americano

Mancano circa tre settimane all’uscita di Super Mario Bros Il Film, il lungometraggio animato della Universal, della Illumination e della Nintendo.

Il film verrà distribuito nei cinema nel week-end di Pasqua e, da Deadline, arrivano i primi dettagli sul tracking. Stando alle proiezioni degli analisti, Super Mario Bros Il Film dovrebbe generare un giro d’affari compreso fra gli 85 e i 90 milioni di dollari al box office nordamericano. Vale la pena notare che, secondo Deadline, si trattano di stime “conservative” perché, data la popolarità del franchise, non è da escludere che si possa tranquillamente superare i 100 milioni di dollari.

Ad oggi, il record per il miglior week-end di Pasqua è ancora saldamente in mano a Batman v Superman che, nel 2016, raccolse 181 milioni.

Nintendo e Illumination firmano il nuovo film d’animazione ambientato nel mondo di Super Mario Bros.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Il film, in arrivo il 5 aprile nei cinema italiani, è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

