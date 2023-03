Mancano pochi giorni all’arrivo nei cinema di Super Mario Bros Il Film e la pellicola animata della Illumination e della Nintendo pare già destinata a dominare il box-office pasquale.

Tuttavia, un leak pubblicato su Twitter e ripreso da Nintendo Wire, potrebbe aver svelato la data di uscita in home video fisico della pellicola. L’immagine, cancellata su richiesta della Universal, proposta nel Tweet era relativa alla release, fissata per il 6 giugno del 2023 di un’edizione SteelBook in 4K di Super Mario Bros Il Film denominata Power-Up Collector’s Edition. Va detto che non si tratta di una notizia particolarmente “sconvolgente” due mesi di distanza fra la distribuzione theatrical e quella home video sono, grossomodo, uno standard.

Ovviamente, quando sarà arrivato il momento delle comunicazioni ufficiali sulla cosa, le riporteremo come al solito. Per il momento v’invitiamo a godervi Super Mario al cinema a partire dal 5 aprile.

Il film, in arrivo il 5 aprile nei cinema italiani, è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

