Super Mario Bros: i protagonisti del film animato nei character poster

Dopo il trailer la Universal ha diffuso in rete ancher i character poster dei protagonisti di Super Mario Bros, l’atteso adattamento animato per il grande schermo dalla Illumination della saga videoludica Nintendo in uscita il 7 aprile 2023.

Trovate i poster qua sotto:

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), il film vede Chris Pratt doppiare Mario nella versione originale, Charlie Day doppiare Luigi, Jack Black doppiare Bowser; Keegan-Michael Key doppiare Toad, Seth Rogen e Fred Armisen doppiare Donkey e Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike. Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.