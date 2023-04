È ufficiale: con i dati comunicati dalla Universal nella giornata di domenica, Super Mario Bros. – il film ha superato il miliardo di dollari in incassi globali, diventando il primo film d’animazione a farlo in questo decennio.

La pellicola ha raggiunto, in 26 giorni, i 490 milioni di dollari in Nordamerica (Stati Uniti e Canada) e i 532 milioni di dollari nel resto del mondo – questo weekend è uscito anche in Giappone dove, approfittando della festività della settimana d’oro, ha registrato il secondo miglior weekend d’esordio dell’anno incassando 12.5 milioni di dollari. È il terzo migliore esordio di sempre per un film d’animazione americano e il sesto di sempre per un film americano.

I territori dove Super Mario Bros. ha incassato di più, dopo il Nordamerica, sono il Messico (73.2 milioni), il Regno Unito (56.4 milioni), la Germania (43.9 milioni), la Francia (40.8 milioni), l’Australia (31.1 milioni), la Spagna (22 milioni), la Cina (21 milioni) e il Brasile (20.6 milioni).

È poi entrato nella top-ten dei maggiori incassi animati globali di sempre diventando il terzo maggiore incasso globale della Illumination dopo Minions (1.1 miliardi) e Cattivissimo Me 3 (1.03 miliardi), verosimilmente batterà presto entrambi.

