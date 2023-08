Con una nota affidata a Twitter, poi rilanciata anche dal diretto interessato, Nintendo ha comunicato che Charles Martinet, storico voice actor di Super Mario nei vari videogame del franchise, non presterà più la sua voce al baffuto idraulico ideato da Shigeru Miyamoto. Ovviamente la sua collaborazione col colosso giapponese dei videogiochi non termina però qua: Charles Martinet ricoprirà infatti un nuovo ruolo, quello di Mario Ambassador, intervenendo come “portavoce” di Super Mario in svariati eventi qua e là per il mondo.

Anche se nel tweet di Nintendo of America possiamo leggere che Charles Martinet è la voce di Super Mario fin dall’uscita di Super Mario 64, l’acclamato platform 3D uscito nel 1996 su Nintendo 64, in realtà il debutto è avvenuto tempo prima, nello specifico nel 1992 col flipper ispirato ai giochi della mascotte dell’azienda di Kyoto. Anche se in quel caso, come raccontato da Martinet stesso, l’azienda realizzatrice del flipper, la defunta Gottlieb, “rubò” letteralmente la sua voce senza dargli il becco d’un quattrino. Proprio per questo, convenzionalmente, è il videogame educativo Mario Teaches Typing a segnare il suo esordio ufficiale come voce di Mario.

Qua sotto trovate i tweet di NoA e di Martinet:

We have a message for fans of the Mushroom Kingdom. Please take a look. pic.twitter.com/U1ASicOuTO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 21, 2023

My new Adventure begins! You are all Numba One in my heart! #woohoo !!!!!!! https://t.co/3YWYewlnXt — Charles Martinet (@CharlesMartinet) August 21, 2023

Anche se nel film di Super Mario uscito questa primavera al cinema era Chris Pratt a doppiare il protagonista in originale, Charles Martinet era comunque presente con un doppio cammeo. Nelle prime battute della pellicola c’è un signore italiano che, all’interno del diner dove si trovano Mario e Luigi, gioca con un arcade. La sua voce è proprio quella di Charles Martinet a cui è stato anche affidato, sia in lingua originale che in svariati altri doppiaggi, pure la voce del papà dei due idraulici.

Trovate tutte le informazioni sul film di Super Mario nella nostra scheda!

Classifiche consigliate