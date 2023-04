La corsa al botteghino di Super Mario – Il film è iniziata da poco, ma si può già dire che la pellicola abbia riscosso un grande successo.

In un video pubblicato su Instagram la voce del protagonista ha mostrato un regalo ricevuto dallo studio, una grossa moneta dorata. L’attore ha approfittato per raccontare un aneddoto legato alla giovinezza: quando era piccolo, prendeva il resto delle donazioni di un ristorante messicano vicino casa sua e usava le monete per andare a giocare a Super Mario.

Da allora, ovviamente molte cose sono cambiate:

Trovate tutte le informazioni sul film di Super Mario nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate