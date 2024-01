Con 1,363 miliardi di dollari incassati al box-office globale, il film animato di Super Mario realizzato dalla Illumination di Cattivissimo me e dalla Nintendo, ha garantito alla Universal la seconda posizione, dietro a Barbie, nella classifica dei film di maggiore incasso del 2023 (peraltro, con Oppenheimer, la major occupa anche il gradino più basso del podio come potete constatare grazie a The Numbers).

Il trionfo commerciale di Super Mario non è però andato a braccetto con l’apprezzamento da parte della critica. Facendo un rapido controllo su Rottentomatoes possiamo vedere che, su 280 recensioni prese in esame, solo il 59% di esse sono positive e, per tale ragione, il film si è beccato l’icona del pomodoro marcio. Chiaramente, osservando la votazione del pubblico, il discorso cambia: Super Mario ha una percentuale di gradimento del 95%.

E a quasi un anno dall’arrivo del lungometraggio animato nei cinema di tutto il mondo, Jack Black, la voce originale di Bowser, ha potuto dire la sua su questa differente accoglienza riservata a Super Mario.

Hanno organizzato una proiezione per me un mese prima che uscisse al cinema. Ricordo di aver subito pensato: “Abbiamo un successo tra le mani”. Ho riso e sorriso per tutto il film. E poi è uscito e ha ricevuto recensioni terribili. Pensavo “Che film hanno visto?”. Per fortuna, il mondo non dà Rotten Tomatoes ed è stato uno dei più grandi successi di tutti i tempi.

