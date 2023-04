Super Mario Bros è il film dei record che sta dando nuova linfa alle casse dei cinema dopo Avatar 2 di James Cameron. Nel cartoon di Illumination e Nintendo vediamo, per la prima volta, una lore decisamente allargata di Mario per quel che riguarda la sua vita a Brooklyn.

I registi del film, Aaron Horvath e Michael Jelenic, hanno spiegato che per la realizzazione di alcuni personaggi sono stati usati dei design realizzati dalla Nintendo che, però, non erano mai stati impiegati in precedenza. Nello specifico i due filmmaker hanno raccontato a Polygon che si tratta del look della famiglia di Mario e Luigi che vediamo apparire in Super Mario Bros: il film. Horvath ha detto che il permesso di dare vita sul grande schermo agli altri membri della famiglia di Super Mario è stato accordato dalla stessa Nintendo che ha anche fornito i design dei personaggi che erano stati sviluppati tempo fa e mai impiegati:

La Nintendo era completamente disposta a farlo, erano del tutto d’accordo con questa rappresentazione cinematografica di Mario che non doveva essere solo un personaggio che scappava fuori da un tubo dicendo “Wahoo!” per poi partire all’avventura. C’era la necessità di allargare un po’ il contesto e far capire che era una persona vera con una vita vera e dei problemi veri. Ed erano d’accordo col creare una famiglia per Mario. Ci hanno spedito dei bozzetti che avevano fatto anni fa e che non avevano mai usato. Il papà di Mario è un adattamento quasi uno-su-uno del design originale di Nintendo. È stato grandioso poterlo inserire nel film.

Il film è arrivato il 5 aprile nei cinema italiani ed è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

