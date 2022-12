Dopo esser stata scelta per prestare la voce alla principessa Peach in Super Mario Bros. Il film, Anya Taylor-Joy ha iniziato a conoscere in maniera più approfondita i videogiochi.

Come raccontato in una recente intervista, se prima non amava giocare, con Super Mario tutto è cambiato:

Adesso sono una giocatrice, ed è divertentissimo. Idealmente mi piacciono gli arcade, perché è come il cinema; mi piacciono i riti. Mi piace trascorrere tempo agli arcade con i miei amici.

Super Mario Bros. Il film arriverà al cinema il 6 aprile 2023.

