Nel caso ci fossero dubbi, non sarà Sasha Calle la Supergirl del nuovo DC Universe capitanato da James Gunn e Peter Safran.

Deadline riporta in esclusiva che tre nomi sarebbero nel mirino della Warner Bros. negli ultimi tempi per vestire i panni della supereroina, ovvero Milly Alcock (House of the Dragon), Emilia Jones (Youth – La giovinezza, CODA – I segni del cuore, Locke & Key) e Meg Donnelly, già voce di Supergirl nei film animati DC Legion of Superheroes e Justice League: Crisis on Infinite Earths Part One.

Il personaggio dovrebbe debuttare in un altro film del DC Universe prima del film in solitaria Supergirl: Woman of Tomorrow.

Il sito sostiene che ci sia la possibilità che lo studio faccia direttamente un’offerta a una delle attrici, ma sembra che nel giro di un mese tutte debbano sottoporsi a uno screen test.

Il film sarà incentrato sulla serie a fumetti omonima (Supergirl: la donna del domani) pubblicata nel 2021 e nel 2022, e racconterà le gesta di Kara Zor-El, la cugina di Superman.

