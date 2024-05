Pochi giorni fa, abbiamo dato un primo sguardo al Superman che David Corenswet interpreta nell’atteso film di James Gunn, in arrivo il prossimo anno. In un’intervista con British GQ, il personal trainer dell’attore, Paolo Mascitti, ha raccontato i dettagli del suo allenamento per vestire i panni dell’iconico supereroe:

Questo è un film di James Gunn, che ha una visione specifica dell’intero progetto. David si era allenato intensamente prima che lo incontrassi, ma per natura è un ragazzo molto magro. È alto quasi due metri, ma noi volevamo mettergli addosso più massa. Probabilmente è passato dai 90 a 110 kg, ma una parte di quella massa verrà eliminata man mano che continuerà a tonificarsi.

Corenswet e Mascitti hanno iniziato a lavorare insieme cinque mesi prima dell’inizio della produzione. Per poter affrontare un numero così elevato di allenamenti, si sono attenuti a una formula collaudata: push day (parte superiore del corpo), pull day (schiena e bicipiti), leg day (gambe). Al momento, dato che l’attore è impegnato nelle riprese, “riusciamo a fare solo tre o quattro sessioni a settimana, ma continua ad allenarsi per due ore al giorno”, racconta il personal trainer.

In Superman David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan sarà Metamorpho e María Gabriela de Faría vestirà i panni di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult, infine, sarà Lex Luthor.

L’uscita è fissata per l’11 luglio 2025.

