Sono iniziate ufficialmente le riprese di Superman: Legacy, che nel frattempo ha anche cambiato titolo. Ad annunciarlo sui social, condividendo un artwork inedito, il regista James Gunn che segnala anche una curiosa coincidenza: oggi 29 febbraio è anche il compleanno del supereroi, come confermato su World’s Finest Comics #164 nel 1966.

Ecco il messaggio di Gunn:

Sono pieno di felicità nell’annunciare l’inizio delle riprese principali di Superman oggi, il 29 febbraio, che per pura coincidenza e senza che fosse programmato è anche il compleanno di Superman (!). Quando ho finito la prima bozza della sceneggiatura, ho intitolato il film Superman: Legacy. Ma una volta conclusa la bozza finale, era chiaro che il titolo sarebbe stato SUPERMAN. Ci prepariamo a uscire a luglio 2025. Tanti auguri, Clark!

C’è già un film intitolato Superman, ovviamente, ed è quello del 1978 diretto da Richard Donner. Non è la prima volta che Gunn sceglie di intitolare un suo film in maniera per lo meno simile a un predecessore: capitò infatti con The Suicide Squad, uscito pochi anni dopo Suicide Squad di David Ayer.

In Superman David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan sarà Metamorpho e María Gabriela de Faría vestirà i panni di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult, infine, sarà Lex Luthor.

L’uscita è fissata per l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

