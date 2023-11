In un’intervista con GQ, Jacob Elordi ha rivelato di aver rifiutato di sostenere un provino per il ruolo di Superman.

L’attore non ha citato per quale film in particolare, ma è probabile che si trattasse di Superman: Legacy, i cui casting si sono svolti la scorsa primavera. Alla domanda se prenderebbe parte a una pellicola di supereroi, l’attore di Euphoria ha infatti risposto:

Mi hanno sempre detto di dare una risposta completa per non fare infuriare il mio agente! “Tutto può succedere!“. E ovviamente tutto può succedere, ma in questa fase della mia vita non ho alcun interesse in questo senso. Mi piace fare quello che guarderei, e mi agita molto guardare quei film [di supereroi].

Dovrei concludere con: “Mai dire mai!“. Mi hanno chiesto di leggere il copione per [il ruolo di] Superman. Ho risposto subito: “No, grazie“. È troppo. È troppo cupo per me.