James Gunn è tornato su su Threads per smentire l’ennesima teoria del fan che questa volta lo vedrebbe implicato come la mente malvagia dietro al licenziamento di Henry Cavill.

Dato che Nathan Fillion ha di recente dichiarato che Gunn gli ha offerto il ruolo di Lanterna Verde (Guy Gardner) nel nuovo universo cinematografico della DC all’after party di The Suicide Squad, i fan hanno iniziato a tessere teorie del complotto e, facendo due calcoli, hanno ipotizzato che quindi Gunn già da molti anni sapesse che avrebbe preso in mani le redini della DC, accusandolo di avere mentito a tutti quelli che lo seguivano mentre dava il suo sostegno a Cavill come Superman.

Il regista ha subito smentito ognuna di queste voci specificando non solo che le dichiarazioni Fillion si riferivano in realtà alla festa di lancio del film Marvel Guardiani della Galassia vol. 3 (quando Gunn era già stato ingaggiato dalla “concorrenza”), ma che dal primo momento in cui è stato scelto, le sue intenzioni con Superman sono sempre state quelle di un reboot:

Io non ho mai avuto alcun interesse nel gestire e tenere le redini di tutto il progetto cinematografico DC fino a quanto Peter (Safran) non me lo ha chiesto, prendendo in carico la parte amministrativa e affidando a me quella creativa. Ma dal primo momento in cui sono stato scelto per scrivere il nuovo Superman ho sempre messo in chiaro sin da subito che si sarebbe trattato di una nuova storia con un nuovo Superman, quindi perché aver dovuto mentire a riguardo alla premiere di The Suicide Squad? Come fa ad avere senso questa teoria cospirazionista?”



Superman di James Gunn arriverà al cinema l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e gli ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

