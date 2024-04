Come noto, Nathan Fillion è stato scelto da James Gunn per interpretare in Superman un personaggio noto come Guy Gardner, una delle Lanterne Verdi (la quarta lanterna dopo Alan Scott, Hal Jordan e John Stewart), noto per la sua spacconeria.

Durante una recente intervista con Collider, Fillion ha parlato del personaggio definendolo una “miniera d’oro”, come potete leggere a seguire:

La verità è che la gente ha dei difetti, tutti abbiamo delle stranezze, delle vulnerabilità. Anche in una famiglia perfetta si può sentire un figlio che dice: “Oddio, mio padre mi fa impazzire con questa cosa“. Tutti hanno qualcosa e a me piace l’idea di approfondire quei difetti. Sono ciò che rendono vere le persone e ciò che permettono al pubblico di immedesimarsi, perché li conosciamo bene. Abbiamo tutti dei difetti, li notiamo negli altri. Guy Gardner è problematico al 90% e non gli importa. Ed ecco uno dei suoi difetti. C’è molta libertà nell’interpretare qualcuno di simile. Se ti piace vestire i panni di persone imperfette, Guy Gardner è una miniera d’oro.

Superman di James Gunn arriverà al cinema l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e gli ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

