Il Superman di James Gunn ha trovato il suo Jonathan Kent. The Wrap riporta infatti che Pruitt Taylor Vince (Monster, The Devil’s Candy, Birdbox), sarebbe stato scelto per rivestire i panni del padre adottivo del noto supereroe DC.

LEGGI – Superman: James Gunn parla del film alla CinemaCon e mostra il logo ufficiale

– Superman: James Gunn parla del film alla CinemaCon e mostra il logo ufficiale

In Superman David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan sarà Metamorpho e María Gabriela de Faría vestirà i panni di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult, infine, sarà Lex Luthor.

L’uscita è fissata per l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate