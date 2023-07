Continua ad arricchirsi il cast di Superman: Legacy, che tra la fine dell’anno e l’inizio dell’anno prossimo entrerà in produzione (sciopero degli attori permettendo).

Dopo David Corenswet nei panni di Clark Kent e Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane, e oltre a Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, il cast ha accolto anche Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho.

“Metamorpho è uno dei dei personaggi preferiti di tutti tempi” ha commentato James Gunn. “Sono incredibilmente emozionato per come lo porteremo sullo schermo in Superman Legacy e altrettanto emozionato di lavorare con Anthony Carrigan“.

“Sono sbalordito” ha invece commentato l’attore durante un’intervista con Deadline. “Credo si tratti di un nuovo capitolo così emozionante per la DC. Credo che questo film abbia il potenziale per sorprendere tutti, e con James Gunn alla guida sarà così divertente. Sono felicissimo di farne parte, sono onorato, interpreterò un eroe. Perciò al di là di tutto è veramente qualcosa di pazzesco“.

L’uscita di Superman: Legacy è prevista per l’11 luglio 2025 e sappiamo che la trama seguirà Clark Kent mentre cerca di bilanciare la sua vita sulla Terra con la sua eredità Kryptoniana.

