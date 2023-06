Dopo mesi e mesi di video provini, James Gunn, la Warner Bros e i DC Studios sono sempre più vicini a trovare i protagonisti di Superman: Legacy.

Deadline riporta in esclusiva che i primi provini in presenza con Peter Safran e James Gunn si terranno nel fine settimana della Festa del Papà negli Stati Uniti (domenica 18 giugno) o il lunedì/martedì successivo.

Tra i presenti Nicholas Hoult, David Corenswet e Tom Brittney per il ruolo di Clark Kent, e Emma Mackey, Rachel Brosnahan e Phoebe Dynevor per Lois Lane. Non si tratta dei soli nomi coinvolti per i personaggi in questione, ma il sito sostiene che gli attori menzionati parteciperanno tutti a questa seconda fase di screen test.

Per quanto riguarda gli altri ruoli come Lex Luthor e Jimmy Olsen, quelle decisioni saranno prese dopo la scelta dei due protagonisti.

Superman: Legacy sarà il primo lungometraggio cinematografico dell’era Gunn / Safran e uscirà nei cinema l’11 luglio del 2025.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

