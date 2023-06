James Gunn ha fatto la sua scelta: David Corenswet e Rachel Brosnahan saranno i protagonisti di Superman: Legacy, interpretando rispettivamente Clark Kent e Lois Lane.

La decisione è stata presa dopo settimane di provini: i due erano tra i pochi arrivati alle selezioni finali, durante le quali sono stati fatti dei provini davanti a Peter Safran e James Gunn, co-chairman dei DC Studios, in costume di scena e make-up.

Secondo quanto riporta Deadline, i test si sono svolti nell’arco di due giorni: in uno, ben tre attori vestiti da Superman sono stati vagliati in via definitiva, con lo scopo di arrivare a una decisione entro fine mese, e cioè prima di un eventuale sciopero degli attori.

Scelti i due protagonisti, il regista e sceneggiatore James Gunn ora si dedicherà a trovare un attore per interpretare Lex Luthor (villain del film) e altri personaggi chiave come Jimmy Olsen. La sceneggiatura è conclusa, e le riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno, con un uscita fissata per l’11 luglio 2025.

Gunn ha confermato la notizia scrivendo:

Vero! Non sono solo due incredibili attori, ma anche due persone straordinarie.

Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj — James Gunn (@JamesGunn) June 27, 2023

Chi è David Corenswet, il nuovo Superman

Nato a Philadelphia nel 1993, David Corenswet ha iniziato a recitare a teatro da giovanissimo per poi passare al cinema e alla televisione, comparendo tra gli altri in serie come Elementary e House of Cards. La sua prima parte di rilievo è quella di River Barkley in The Politician, serie creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan nel 2019 per Netflix. L’anno successivo compare in Hollywood, altra serie di Murphy/Brennan per Netflix, dove interpreta l’aspirante attore Jack Castello. Al cinema lo abbiamo visto recentemente in Pearl di Ti West, ma la parte di Clark Kent sarà quella che lo renderà una vera star globale.

Chi è Rachel Brosnahan, la nuova Lois Lane

Nata nel 1990 a Milwakee, Rachel Brosnahan è nota al grande pubblico per aver interpretato Mirian “Midge” Maisel nella serie di Prime Video La fantastica signora Maisel, grazie alla quale ha vinto due Golden Globe, due Critics’ Choice Awards, un Emmy e due SAG Awards. La serie si è appena conclusa, e Brosnahan sta facendo il naturale passaggio sul grande schermo “capitalizzando” la notorietà con un ruolo in un blockbuster importante come Superman: Legacy. Tuttavia alle spalle ha una lunga carriera di apparizioni in film (Il mai nato, Beautiful Creatures – La sedicesima luna, Segreti di famiglia, Morto per un dollaro) e serie tv (The Blacklist, Black Box, Olive Kitteridge, Manhattan, Crisi in sei scene).

