La DC ha un nuovo Superman! Il suo nome è David Corenswet. Da poche ore si rincorre la notizia che James Gunn ha finalmente scelto i volti per i due protagonisti del suo Superman: Legacy. Infatti, oltre a Corenswet, avremo Rachel Brosnahan a dare il volto a Lois Lane.

Ancora mancano all’appello gli interpreti di personaggi fondamentali come Lex Luthor o Jimmy Olsen. Ma intanto conosciamo meglio il nostro Superman.

Chi è David Corenswet?

David Corenswet, classe 1993, è nato e cresciuto a Philadelphia.

Nel 2016 si diploma alla Julliard e tra il 2017 e il 2018 compare come guest star in alcune serie TV come Elementary e House of Cards.

La sua carriera comincia ad avviarsi quando nel 2019 ottiene una parte fissa nello show di Ryan Murphy The Politician. Sempre di Ryan Murphy è la serie TV in cui recita come protagonista l’anno seguente, Hollywood, dove interpreta un aspirante attore nella Hollywood del dopoguerra.

Nel 2022 Corenswet recita nella serie HBO We Own This City – Potere e corruzione.

Infine la svolta quando viene scelto per interpretare Superman, lottando per la parte contro attori quali Nicholas Hoult e Tom Brittney.

L’uscita di Superman: Legacy è prevista per luglio 2025 e sappiamo che la trama seguirà Clark Kent mentre cerca di bilanciare la sua vita sulla Terra con la sua eredità Kryptoniana.

Classifiche consigliate