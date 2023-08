David Corenswet, l’attore scelto per interpretare il nuovo Superman del DC Universe creato da James Gunn e Peter Safran, è stato avvistato di recente sul set di un progetto ignoto.

Gli scatti rubati dal set non sono passati inosservati ai fan, che su Reddit hanno notato come l’attore abbiagià iniziato a metter su massa per interpretare Clark Kent in Superman: Legacy.

L’allenamento sarà comunque molto lungo: le riprese del progetto, infatti, non partiranno prima del 2024.

صور جديدة للممثل David Corenswet «ممثل شخصية Superman» ،، يبدو انه يتجهز بدنيًا من أجل الدور. pic.twitter.com/neU2bq6IxF — حسنتيكر (@HassantakeR) August 28, 2023

L’uscita di Superman: Legacy è prevista per l’11 luglio 2025 e sappiamo che la trama seguirà Clark Kent mentre cerca di bilanciare la sua vita sulla Terra con la sua eredità Kryptoniana.

Nel cast David Corenswet nei panni di Clark Kent e Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane. Accanto loro Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, e Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho.

Classifiche consigliate