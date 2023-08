James Gunn è al momento impegnato non solo con la lavorazione del suo Superman: Legacy, ma anche con la costruzione del nuovo DC Universe.

Il regista ha risposto a una domanda su Threads proprio legata alla struttura del “suo” mondo e a quanta distanza effettiva ci sarà tra i protagonisti dei nuovi film.

“Stiamo creando una mappa del mondo incredibilmente dettagliata” si è limitato a dire il regista.

Poi, quando un fan gli ha chiesto se c’è la possibilità che attori come Chris Pratt e Pom Klementieff facciano un’apparizione nei prossimi progetti nei panni di loro stessi, il regista ha risposto: “Ci sono dei motivi se non voglio che nessuno di quegli attori interpreti sé stesso nel DCU“.

Il motivo, come già preannunciato in passato, è che a quanto pare il regista avrebbe già in mente di affidare delle parti ad alcuni dei Guardiani della Galassia con cui ha amato lavorare alla Marvel.

L’uscita di Superman: Legacy è prevista per l’11 luglio 2025 e sappiamo che la trama seguirà Clark Kent mentre cerca di bilanciare la sua vita sulla Terra con la sua eredità Kryptoniana. Nel cast David Corenswet nei panni di Clark Kent e Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane.

