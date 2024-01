Il regista James Gunn ha approfittato di una conversazione su Threads per smentire delle false notizie relative a Superman: Legacy.

Negli scorsi giorni infatti c’era chi sosteneva di aver visto delle foto con David Corenswet in costume da Superman: “Sono contento che tu pensi che abbia un bell’aspetto, ma non ci sono state fughe di notizie”. ha risposto Gunn sul social ad un commento relativo alla questione, “Le uniche foto scattate a David con il costume da Superman sono sul mio telefono e con lui”

Ecco le immagini della chat:

In Superman: Legacy David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho e María Gabriela de Faría in quelli di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult sarà Lex Luthor.

L’uscita è fissata per l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguici anche su TikTok!

Classifiche consigliate