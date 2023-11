Superman: Legacy ha trovato la sua villain: sarà María Gabriela de Faría, attrice venezuelana che interpreterà Angela Spica, detta Engineer, il costruttore, i cui poteri scaturiscono da una nanotecnologia che unitasi al suo organismo le dona incredibili capacità meccaniche, di mutazione e di comunicazione. Nei fumetti, è il secondo Engineer e venne creato da Warren Ellis e Bryan Hitch per il fumetto The Authority.

L’attrice ha fatto parte del cast di comedy come Animal Control e The Moodys, oltre che nell’horror The Exorcism of God. Si aggiunge a un cast già nutrito in cui David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, e Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho.

Le riprese di Superman: Legacy, diretto da James Gunn, inizieranno in primavera e l’uscita è fissata per l’11 luglio 2025.

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate