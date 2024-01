Tra le varie attrici provinate per il ruolo di Lois Lane nell’atteso cinecomic DC Superman: Legacy, troviamo anche Phoebe Dynevor, star della serie Netflix Bridgerton.

E proprio di recente l’attrice ha parlato con Variety dell’esperienza positiva avuta durante i vari provini:

È stato frenetico, poi mi sono accorta che era tutto finito, ma è stato fantastico. [Lois Lane] salva Superman. È la mente. In realtà è lei quella impavida.

In Superman: Legacy David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho e María Gabriela de Faría in quelli di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult sarà Lex Luthor.

L’uscita è fissata per l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

