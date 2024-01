Durante un’intervista con Entertainment Tonight, Rachel Brosnahan ha parlato della sua Lois Lane in Superman: Legacy di James Gunn definendola “piena di vita”, “intensamente intelligente” e “oserei dire… fantastico“, ha detto in riferimento alla celebre serie di cui è protagonista, La fantastica signora Maisel.

Durante un’intervista con l’AP ha poi detto sul progetto:

Sto davvero apprezzando la collaborazione con James Gunn. Ogni singola persona coinvolta nella produzione è una fan sfegatata di Superman. Siamo tutti cresciuti guardando i film e alcuni anche leggendo i fumetti. Lo stiamo realizzando con così tanto amore e credo che questo Superman avrà un certo senso dell’umorismo. Sto facendo fatica per non dire quello di cui non mi è permesso parlare, ma siamo molto emozionati di dare la nostra impronta e omaggiare una storia che amiamo tutti così tanto.

In Superman: Legacy David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho e María Gabriela de Faría in quelli di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult sarà Lex Luthor.

L’uscita è fissata per l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

