Rachel Brosnahan ha parlato con ExtraTV di Superman: Legacy e del lavoro che farà su Lois Lane nella pellicola di James Gunn in arrivo l’anno prossimo.

“Ne stiamo parlando tantissimo io e David [Corenswet] con il regista James Gunn” ha spiegato l’attrice. “Abbiamo parlato molto di come questo progetto si inserisca nella mitologia di Superman che conosciamo. La speranza è di imprimere il nostro marchio al tutto“.

Sulla possibilità che la sua Lois Lane indossi gli occhiali ha poi aggiunto:

In realtà non lo so, forse! Non siamo ancora arrivati alle prove costume.

Rachel Brosnahan on how she'll put her spin on Lois Lane! Full interview: https://t.co/t8tqGylAdl#GoldenGlobes pic.twitter.com/Zi1P4rvh0o — ExtraTV (@extratv) January 8, 2024

In Superman: Legacy David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho e María Gabriela de Faría in quelli di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult sarà Lex Luthor.

L'uscita è fissata per l'11 luglio 2025.

