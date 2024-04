In un solo colpo Superman ha infranto un record mondiale.

Il primo numero di Superman Action Comics, che ha presentato al mondo l’eroe di Krypton, è stato venduto a un’asta alla cifra record di 6 milioni di dollari giovedì scorso, diventando di fatto il fumetto di maggiore valore al mondo.

È stato così battuto il record di Superman n° 1 del 1939, venduto nel 2022 a 5,3 milioni di dollari e prima da Amazing Fantasy n° 15 del 1962, che segnò la prima apparizione di Spider-Man, venduto nel 2021 a 3,6 milioni di dollari.

Action Comics n° 1 è estremamente raro, visto che CGC, il servizio che si occupa di votare e verificare l’autenticità delle copie dei fumetti, ha rintracciato solamente 78 copie in tutto il mondo. Si stima che in tutto siano rimaste 100 copie esistenti tra le 200.000 stampate dalla National Allied Publications, poi diventata DC Comics.

La copia venduta giovedì ha un punteggio di 8,5 su 10, perciò era in condizioni eccellenti per un fumetto della sua età.

Il fumetto, creato da Jerry Siegel e Joe Shuster, è tra i fumetti più importanti nella storia. James Gunn lo ha citato tra i suoi punti di riferimento per il film dei DC Studios in fase di riprese con protagonista David Corenswet. L’uscita è fissata per l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

