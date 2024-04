di Will Gluck

Malgrado il passo falso di Madame Web, con i recenti successi di Tutti tranne te e Immaculate, Sydney Sweeney è indubbiamente sulla cresta dell’onda a Hollywood e dintorni.

Tuttavia, fra le sue estimatrici, non possiamo a quanto pare annoverare Carol Baum, storica produttrice hollywoodiana di pellicole come Inseparabili di David Cronenberg, Vite sospese e i due Il padre della sposa con Steve Martin.

A quanto pare, Carol Baum avrebbe tirato fuori l’argomento “Sydney Sweeney” così, all’improvviso, durante un Q&A tenutosi a margine di uno screening del poc’anzi citato Inseparabili che ha avuto luogo a Pleasantville, N.Y., in presenza della critica cinematografica del New York Times Janet Maslin.

Come riporta il Daily Mail a un certo punto avrebbe domandato ai suoi studenti presso la prestigiosa USC di spiegarle il successo dell’attrice ventiseienne:

Non capisco il fenomeno Sydney Sweeney. Stavo guardando in aereo il film con Sydney Sweeney, Tutti tranne te, perché volevo vederlo. Volevo sapere chi è e perché tutti ne parlano. Ho visto questo film inguardabile – chiedo scusa alle persone che l’hanno apprezzato – una commedia romantica dove si odiano a vicenda. Ho chiesto alla mia classe: “Spiegatemi questa ragazza. Non è carina, non sa recitare. Perché è così popolare?”.

La produttrice spiega però di capire bene che scegliere un’attrice popolare per un film è un ottimo modo per ottenere il via libera alla produzione:

Tutti vogliamo realizzare un film e chi rinuncia a un via libera? Nessuno che io conosca. Il tuo compito è far sì che il film si faccia.

La risposta del team di Sydney Sweeney non si è fatta attendere ed è arrivata sotto forma di una nota ufficiale diramata tramite Variety:

È triste che una donna che occupa una posizione tale da poter condividere la sua competenza e la sua esperienza nel settore scelga invece di attaccare un’altra donna. Se questo è ciò che ha imparato nei suoi decenni trascorsi nell’industria dell’intrattenimento e se ritiene appropriato insegnare ai suoi studenti cose come questa, è vergognoso. Denigrare ingiustamente una collega produttrice dic molto del carattere della signora Baum.

