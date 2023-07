In Barbie di Greta Gerwig sono presenti dei divertenti omaggi a Sylvester Stallone nel momento in cui la Barbie Stereotipo di Margot Robbie si reca nel mondo reale insieme al Ken di Ryan Gosling e quest’ultimo vede svariate immagini del protagonista di Rocky e Rambo che lo portano a rivalutare il senso stesso della sua vita e di cosa significhi “essere uomo”.

Dei riferimenti, ha spiegato la regista di Barbie Greta Gerwig nel corso di un’intervista con Uproxx, che sono nati proprio dal suo amore verso Sylvester Stallone.

In un passaggio del botta e risposta possiamo leggere:

Sai chi amerebbe questo film?

Chi?

Sylvester Stallone.

Oh, spero proprio di sì! Perché tutto ciò che abbiamo nel film o a cui facciamo riferimento è solo ciò che amiamo. E amo Sylvester Stallone.

Anch’io!

E amo tutti quei film di Rocky. Li amo molto. È stata una cosa che abbiamo deciso molto presto, in realtà. Quando io e Ryan Gosling ci scambiavamo molti messaggi, abbiamo scoperto di condividere entrambi l’amore per Sylvester Stallone. E poi abbiamo parlato del suo look negli anni ’70 e di quanto fosse fantastico. Si vestiva davvero come un vero uomo. E abbiamo pensato, “Beh, è un buon punto di partenza”. Ci sono delle immagini favolose di lui, soprattutto nei film di Rocky.

Dopo Barbie, ho comprato una maglietta di Rocky. Sly ha il suo negozio online.

Spero davvero che quei soldi siano finiti direttamente nelle sue tasche.

Ho la sensazione che sia così. Pagherei 3.000 dollari per sedermi accanto a lui in sala e guardarlo guardare Barbie. Penso che sorriderebbe.

Beh, spero che lo faccia, perché l’omaggio presente nasce tutto dall’amore.