Durante la promozione di Thor: Love and Thunder e Lightyear – La vera storia di Buzz (in cui interpreta un personaggio), Taika Waititi ha spiegato perché i film Pixar sono per lui un grande punto di riferimento.

Ecco cosa ha detto il regista a Collider:

Il motivo per cui sono sempre stato ispirato dalla Pixar e per cui finisco per copiare da quei film quando scrivo le mie cose è che le loro sceneggiature, strutturalmente, sono perfette. Ci riescono ogni volta. Sono commoventi, concise e sto cercando di pensare a un’altra parola che inizia per “c” perché così arriverei a tre.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, per la regia di Taika Waititi è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.