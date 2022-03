Durante un’ospitata al The Late Late Show with James Corden ha riflettuto sulla sua collaborazione con i Marvel Studios.

Quando gli è stato chiesto come ha fatto a fare colpo sui Marvel Studios prima di ottenere la regia di Thor: Ragnarok, il regista ha ammesso:

Mi è bastato dire sì a tutto. “Assolutamente, certo che posso farlo. No, non vi deluderò“. Se volete un lavoro, dovete mentire. Dovete fingere.

Di recente Taika Waititi ha lavorato a Thor: Love and Thunder, quarto capitolo delle avventure cinematografiche in solitaria del Dio del Tuono. L’uscita è prevista per il 6 luglio 2022.

