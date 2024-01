Takashi Yamazaki, regista di Godzilla Minus One, è stato invitato a parlare della popolarità altalenante di Godzilla, che negli ultimi anni ha vissuto una rinascita esponenziale.

Nel corso di un’intervista con Hoichoi’s Movie Life, il regista ha parlato del periodo difficile affrontato dopo l’uscita di Godzilla: Final Wars nel 2004:

Secondo lo staff della Toho, Godzilla era stato definito obsoleto fin quando non è arrivato Shin Godzilla [nel 2016]. Non riusciva più ad attirare gli appassionati, neanche con grossi investimenti.

Con Godzilla Minus One, la marea è decisamente cambiata, ma il regista è stato anche invitato a riflettere su un altro duro colpo inferto a Godzilla dal film di Roland Emmerich del 1998, distrutto dalla critica:

No, il Godzilla di Emmerich non ha avuto un impatto sul mercato giapponese. In Giappone Godzilla era già al tramonto all’epoca. A un certo punto lo mostravano insieme ad Hamtaro, era da anni in declino.