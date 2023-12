Talk To Me

Intervistata da NME Sophie Wilde ha parlato dei suoi prossimi progetti, tra collaborazioni con grandi autori e anche di Talk To Me, horror arrivato nelle sale a settembre in cui interpreta Mia.

Nonostante la fine di Mia, l’attrice ha rivelato che vorrebbe comunque essere coinvolta in un eventuale sequel di Talk To Me:

Voglio partecipare! Avrà una sorta di timore di essere esclusa. Sarei tipo “Ragazzi, posso fare l’assistente alla regia? Posso essere un’operatrice?” voglio solamente esserci. Quando avrò 40 anni, riportatemi indietro per Talk To Me 10.

A24 aveva ottenuto i diritti del film dopo averlo visto al Sundance Film Festival, dove era stato molto apprezzato dalla critica. Talk To Me uscirà nelle sale italiane il 28 settembre con Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures, che così lo descrive:

Talk To Me è una discesa all’inferno che ha inizio quando dei ragazzi si spingono troppo oltre aprendo le porte al mondo degli spiriti. Un gruppo di giovani ragazzi – interpretati da Sophie Wilde (Bird), Alexandra Jensen (Beat), Joe Bird (Rabbit), Otis Dhanji (Aquaman) – si imbattono in una serie di video virali che ritraggono gli effetti sconvolgenti di un gioco al limite del soprannaturale: una seduta spiritica in cui il soggetto entra in contatto con gli spiriti dell’aldilà attraverso una mano imbalsamata che funge da portale tra i due mondi. In cerca di una distrazione nell’anniversario della morte di sua madre, l’adolescente Mia (Sophie Wilde) e il suo gruppo di amici decidono di cimentarsi in una prova di coraggio evocando gli spiriti seguendo il semplice rituale in un pericoloso gioco al rilancio, accettando a turno di sfidarsi ad aprire il varco che collega vivi e morti fino a infrangere le regole del gioco. I giovani amici vivranno un’esperienza sconvolgente e si ritroveranno intrappolati in un vortice di terrore causato dalle misteriose forze soprannaturali sprigionate dal rituale.

Classifiche consigliate