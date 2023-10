Da molto tempo c’è chi vorrebbe vedere Taron Egerton come erede di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, il più amato e celebre degli X-Men.

Secondo un regista che conosce molto bene l’attore, Matthew Vaughn, il regista di Kingsman, Taron Egerton sarebbe più appropriato per interpretare un altro personaggio dei fumetti. Della DC peraltro: Lex Luthor, celeberrima arcinemesi di Superman. Parlando con Josh Horowitz all’Happy, Sad Confused podcast dice:

Penso che sarebbe un ottimo Lex Luthor. Penso che sarebbe un Luthor incredibile. Non dovrebbe essere Wolverine, non credo. Non penso sia adatto. Hugh è brillante come Wolverine, ma io tornerei a qualcosa di più attinente al fumetto, farei un tipo duro veramente piccolo e grintoso.