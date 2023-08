Durante un’intervista con Uproxx, il regista Jeff Rowe ha parlato di Tartarughe Ninja: Caos mutante spiegando perché Shredder non compare nel film.

Rowe ha in effetti svelato di aver effettivamente presi in considerazione l’idea di inserirlo nella storia: “È stato nel film per tanto tempo, per un anno e mezzo, ma poi ci siamo resi conto che non andava bene. Innanzitutto perché le tartarughe finivano al liceo a pagina 30, perciò ottenevano quello che volevano troppo in fretta. E poi ciò significava che il film avrebbe cambiato strada dopo 30 minuti, e non andava affatto bene. Shredder era il cattivo ed era un personaggio già troppo grosso. Non si capiva come un boss malavitoso fosse legato a questi adolescenti“.

Ha poi aggiunto: “E poi si allontanava troppo dalla storia più semplice di tuti, di questi adolescenti che vogliono solo trovare il loro posto nel mondo. Avere un cattivo che fosse un mutante esattamente come loro ha così reso i temi e la storia più coesi“.

Tartarughe Ninja: Caos mutante uscirà il 30 agosto solo al cinema.

Dall’eterno adolescente Seth Rogen, arriva al cinema Tartarughe Ninja: Caos mutante. Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

