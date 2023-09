Tartarughe Ninja – Caos Mutante è da qualche settimana nei cinema e sta avendo un discreto successo di botteghino. Per questa ragione il creatore dei quattro fratelli tartaruga, il fumettista Kevin Eastman, si è trovato a rispondere a una domanda: potrebbe esserci spazio per un nuovo live action? Al momento sembra di no, ma non esclude nulla.

Ecco cosa ha detto durante un’intervista con ScreenRant:

Penso che dopo i film precedenti la visione per Nickelodeon e Paramount e Viacom fosse quella di fare una versione animata e svilupparla. Amiamo tutti i live action di Spider-Man con Mr. Holland, ma amiamo anche la versione animata. Quindi penso che abbiano scelto saggiamente e scelto un approccio che fornisse flessibilità e creatività. Quindi magari in futuro, per ora so che ci sono alcuni progetti molto divertenti per altre storie in questa versione animata.

Così se per il live action dobbiamo stare a vedere cosa ci riserva il futuro possiamo invece essere (quasi) certi che le tartarughe torneranno in versione animata.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Seguici su TikTok!

Classifiche consigliate